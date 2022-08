Steirische Notärzte bekommen künftig mehr Geld

Attraktivierung vor allem für die Regionen

Um vor allem auch für die Stützpunkte außerhalb von Graz mehr Notärzte zu finden, wird dort auch ein zusätzliches Einsatzfixum in der Höhe von 120 Euro wochentags und 240 Euro am Wochenende eingeführt. An den Stützpunkten in Mariazell, Mürzzuschlag, Bad Radkersburg, Rottenmann, Bad Aussee, Schladming, Murau und Vorau gibt es zudem ja schon seit längerem einen sogenannten Zonenzuschlag in der Höhe von 200 Euro, die auch künftig ausbezahlt werden.