Steiermark: Verdienen unsere Notärzte zu wenig?

In der von der „Krone“ ins Rollen gebrachten Notarzt-Causa bringt nun ein Mediziner in einem Brief an uns ein Thema aufs Tapet, das von den Verantwortlichen im Gesundheitssystem bislang nur halblaut angesprochen wurde: die Gehaltsproblematik. „Einen Mediziner-Mangel sehe ich nicht, die Ärzteschaft lässt sich nur nicht mehr zu diesen Konditionen abspeisen“, schreibt der Steirer, der aufgrund von befürchteten Benachteiligungen im Job nicht genannt werden möchte. Und er schickt auch den Vertrag mit, den die Gesundheitsversorgungsgesellschaft (kurz GVG) den steirischen Notärzten vorlegt.