Blaufränkisch-Marathon vereint Kulinarik und Sport

Wein und mehr

Lokale Winzer und regionale Produzenten sorgen an unterschiedlichen „Labestationen“ in Weingütern und entlang der Strecke für das leibliche Wohl der Teilnehmer. „In Anlehnung an den berühmten ’Marathon du Medoc’ rund um Bordeaux soll der Genuss auf burgenländische Art im Vordergrund stehen“, so Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel.