Schon über 12.000 Wahlkarten digital beantragt

Antrag auch über Gemeinde möglich

Wer eine Wahlkarte braucht, diese aber lieber auf klassischem Weg beantragt, kann das direkt bei der Gemeinde tun - mündlich oder schriftlich. Voraussetzung ist, dass man sich an jene Gemeinde wendet, in deren Wählerverzeichnis man eingetragen ist (basierend auf der Wählerevidenz). Möglich ist der Antrag im Postweg, per Fax, gegebenenfalls auch per E-Mail oder über die Internetseite der Gemeinde. Dafür kann man - wie auch früher schon - auch die Website https://www.wahlkartenantrag.at verwenden; von dort wird man zu zahlreichen (aber nicht allen) Gemeinden weitergeleitet. Beantragen kann man die Karten bereits seit dem 7. Juli - dem Tag der Ausschreibung der Wahl.