Mindestens 23 Tote bei Feuer in einer Karaoke-Bar

Im Süden von Vietnam sind bei einem verheerenden Feuer in einer Karaoke-Bar mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere wurden nach Behördenangaben in der Nacht auf Mittwoch verletzt, als die Bar in Thuan An, einer Vorstadt der Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt, vermutlich nach einem Kurzschluss in Brand geriet.