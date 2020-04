Taiwan: Mindestens 5 Tote bei Feuer in Karaoke-Bar

In Taiwans Hauptstadt Taipeh sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Feuer in einer Karaoke-Bar mindestens fünf Menschen gestorben. Zwei weitere befinden sich in kritischem Zustand, nachdem sie zuerst „keine Lebenszeichen“ gezeigt hatten. Das Feuer brach im fünften Stock des „Cash Box KTV“-Clubs in einem populären Vergnügungsviertel im Herzen Taipehs aus.