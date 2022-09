Waldbrände wüten: Zwei Tote in Südkalifornien

In dem Westküstenstaat stehen mehrere Gebiete in Flammen. In dem nordkalifornischen Bezirk Siskiyou, nahe der Kleinstadt Weed, waren am Wochenende zwei Menschen durch einen Brand gestorben. Die Einsatzkräfte dämmten das „Mill Fire“ inzwischen aber gut zur Hälfte ein. Mehr als 140 Häuser wurden dort beschädigt oder zerstört.