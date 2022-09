Zwei Tote bei Waldbrand im Norden Kaliforniens

Das sogenannte „Mill Fire“ hatte sich seit Freitag in der ländlichen Gegend ausgebreitet. Zudem brach am Wochenende in der Nähe ein weiteres Feuer aus. Hunderte Einsatzkräfte versuchten, die beiden Brände unter schweren Bedingungen unter Kontrolle zu bringen. Am Sonntagabend waren laut der Feuerwehr weiterhin hunderte Häuser von den Flammen bedroht.