Vater vor Gericht: „Es tut mir so unendlich leid“

„Es tut mir so unendlich leid, was passiert ist“, sagte der Vater jener beiden Buben, die im Vorjahr in Lasberg in Oberösterreich erstickt waren, vor Gericht in Linz. Nach dem Kohlenmonoxid-Unfall im Mühlviertel, bei dem zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren ums Leben gekommen und ihre Mutter schwer verletzt worden sind, müssen sich am Mittwoch, der Vater der Kinder und ein Nachbar vor Gericht verantworten. Das Angebot der Richterin, das Verfahren abzukürzen, wurde von den Verteidigern abgelehnt. De Angeklagten müssen die ganze Tragödie nochmal durchleben.