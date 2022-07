2 Brüder erstickten: Papa am Jahrestag angeklagt

„Das Notstromaggregat hätte nicht im geschlossenen Raum betrieben werden dürfen“, erklärt Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz den Hauptvorwurf. Der Vater hatte es nach einem Gewitter, bei dem Bäume in die Stromleitung geworfen worden waren, am 26. Juli 2021 um 5.30 Uhr eingeschaltet, als er in die Arbeit fuhr. Der Nachbar war hilfsbereit und tankte das Notstromgerät, das in einem Nebenraum der Garage stand, gegen 8 Uhr auf und ging wieder heim – „auf die Belüftung hab´ich nicht geachtet“, sagte er später der Polizei. Am Vormittag gingen Mutter und Kinder in die Garage, wollten vermutlich nach dem Aggregat sehen und stiegen über eine Treppe arglos in den entstandenen Gassee. Denn die Abgase hatten nicht abfließen können. Nacheinander kollabierten Kinder und Mutter im farb- und geruchlosen Kohlenmonoxid.