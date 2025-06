Die Post stellt ab 29. Juni am Sonntag in Linz zu

Nachdem die Sonntagszustellung in Wien gut ankommt, werden ab 29. Juni auch in Linz am Sonntag Pakete von der Post zugestellt. Ein Start in Graz ist demnächst geplant. Für die Sonntagszustellung mit eigenem Personal sucht die Post AG neue Zustellerinnen und Zusteller für die Paket-Zustellbasis in Allhaming (Bezirk Linz-Land), so die Post.