Mutter erfuhr nach dem Aufwachen vom Tod der Söhne

Die 32-Jährige wurde wiederbelebt, in der Druckkammer in Regensburg (Bayern) das Gas aus dem Körper „gepresst“. Nach dem Aufwachen wurde die Mühlviertlerin zum Ehemann in den Neuromed Campus nach Linz verlegt. Die körperliche Genesung ist nur ein Schritt. Ermittlungen rund um etwaige Schuld am Gasunfall, das Aufstellen und Einschalten des Notstromaggregats und unzureichendes Lüften laufen noch.