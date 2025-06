Große Preisunterschiede bei sommerlicher Nachhilfe

Zehn Euro für 45 Minuten

Diese Preise sind oft aber noch abhängig von der Anzahl der gebuchten Stunden: „Wenn man bei uns für 24 Monate dreimal wöchentlich bucht, kosten 45 Minuten in der Kleingruppe nur zehn Euro“, ist Raphael Gruber von der Schülerhilfe Eferding stolz. Zu diesem Gruppentarif würden aber auch öfters Einzelkurse angeboten. „Wir sind für den Sommer noch nicht ausgebucht, aber die Nachfrage ist deutlich höher als in den vergangenen Jahren“, so Gruber. Warum? „Ich glaube, Schulen werden anspruchsvoller: mehr Stoff in weniger Zeit.“