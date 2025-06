Unwetter kostete OÖ. Bauern 4,8 Millionen Euro

Schwere Unwetter sind für die Landwirtschaft eine große Gefahr. Bei dem Sturm am Montag wurden besonders oberösterreichische Felder stark in Mitleidenschaft gezogen. „Das Schadensausmaß über alle Bundesländer hinweg beträgt 5,9 Millionen Euro – davon allein in Oberösterreich 4,8 Millionen Euro“, so Kurt Weinberger, Chef der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Bilanz.