Fachkräfteoffensive geht in eine neue Runde

Ab Herbst gibt es weitere Lehrgänge. Neu hinzu kommen Ausbildungen in den Bereichen IT und Programmieren, Technik allgemein sowie Office-Assistenz mit den Schwerpunkten Buchhaltung und Personalverrechnung. Durch diese Weiterentwicklung soll das Programm noch mehr Wiedereinsteiger und Umsteiger ansprechen. „Die Fachkräfte-Offensive ist ein österreichweit einzigartiges Projekt, bei dem Fachkräfte rasch und zielgerichtet für die Wirtschaft und Industrie ausgebildet werden. Sie ist damit eine Win-win-Situation für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber“, so Landesrat Leonhard Schneemann und WIFI-Institutsleiter Harald Schermann.