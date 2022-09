Lokale, über die man spricht: La Sonett

Gmundens Traunsee-Ufer-Flaneure haben einen neuen Lieblingstreffpunkt: Am unteren Ende des Grabens hat in einem alten Bürgerhaus mit Walmdach eine Bäckerei samt Café und Bistro nach französischem Vorbild eröffnet. Der Name LA SONETT ist ein etwas bemühtes Wortspiel aus „la sonette“ (frz. Klingel) und „es sitzt sich hier so nett“, doch die Atmosphäre ist rundum gelungen - dunkelblaue Bänke an der Wand, bequeme Sessel in Mauve, blanke Holztische, eine offene Küche, in der ein junges Team sichtlich mit Spaß an der Arbeit werkt.