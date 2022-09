Wärme-Versorgung für Neudörfl abgesichert

Wärme ist begehrt

Damals wirkte diese Idee bestenfalls idealistisch, denn Fernwärme und Gas kosteten in etwa dasselbe. Heute sieht die Sache anders aus: Wärme ist ebenso wie Strom und Gas ein überaus begehrter „Rohstoff“. Aus diesem Grund sicherte sich Bürgermeister Posch jetzt die Fernwärme von FunderMax mit einem Letter of Intent, also einer Absichtserklärung.