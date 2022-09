Urlauber-Team nippte am Sensationstrank

Wir brauchen einen Zauberer“, sagte Halleins Trainer Eidke Wintersteller vergangene Woche nach dem brutalen 1:6 in der Regionalliga Salzburg gegen Bischofshofen. Es war die sechste Pleite in Folge. Auch am Sonntagvormittag musste Salinenstadt-Goalie Josef Stadlbauer wieder hinter sich greifen, zum bereits 30. Mal. Um elf Uhr vormittags agierten die Halleiner nicht unbedingt magisch, aber es reichte: Der erste Punkt seit Spieltag eins (2:1 gegen Seekirchen) wurde eingesackt. „Wir haben uns den Hintern aufgerissen, einige Spieler hatten Krämpfe“, sah der Trainer den körperlichen Einsatz seiner Truppe. Dabei schnupperte Hallein sogar lange an der Sensation. Nach der Führung durch Adrian Wagner und zwei vergebenen Konterchancen – auch Goalie Stadlbauer war oft gefordert – dauerte es bis Minute 93, ehe Anifs Vinz Zschock den Ball zum 1:1 über die Linie bugsierte. Das ideale Geschenk zu dessen Abschied, verlässt er die Anifer doch Richtung Sevilla zum Studium.