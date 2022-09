Angst vor null Euro Pension

Obwohl sie gerade erst am Anfang ihres Berufslebens stehen, sorgen sich viele junge Menschen jetzt schon um ihre Pension. Wie lange müssen sie dafür arbeiten gehen und wird das genug sein? Kein Wunder, dass sie verunsichert sind, wenn sie sehen, dass Pensionisten angesichts der Teuerungswelle kaum mehr den täglichen Einkauf stemmen können. Seniorenratspräsidentin Ingrid Korosec dagegen bekritelt die „work life balance“-Mentalität der jungen Menschen. Und auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm hat ihren eigenen Zugang zum Thema Pension. In einem Gespräch mit der „Krone“ berichtet sie von vielen, älteren Leuten, die keine Erhöhung wollen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.