Frau will von Kirche springen: Polizist fängt sie

Schreckmomente am Wochenende mitten in Venedig vor den Augen Hunderter Touristen: Eine 20-jährige Frau durchschneidet die Absperrungen auf dem Dach der Kirche Santa Maria di Nazareth und will sich in die Tiefe stürzen. In letzter Sekunde konnte Polizist Alberto Crispo das verhindern.