BP-Wahl: Am 8. September ist der Stimmzettel fix

Bis Freitag um 17 Uhr müssen Österreicher, die bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober kandidieren wollen, einen Wahlvorschlag und 3600 Euro Kostenbeitrag bei der Bundeswahlbehörde einreichen. Fünf haben dies bereits getan, zwei weitere - darunter Amtsinhaber Alexander Van der Bellen - reichen am Freitag ein. Mit diesen sieben Bewerbern erreicht der Stimmzettel Rekordlänge. Ganz fix ist er aber erst am 8. September.