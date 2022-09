Innsbruck: Unbekannter trat Opfer (46) ins Gesicht

Die wilde Schlägerei ereignete sich in der Nacht auf Sonntag vor dem Viaduktbogen 17 in Innsbruck. Ein bisher unbekannter Täter trat kurz vor 5 Uhr nach einer tätlichen Auseinandersetzung einem bereits am Boden liegenden 46-jährigen Österreicher ins Gesicht. Dieser verlor daraufhin kurz das Bewusstsein und wurde mit erheblichen Verletzungen in die Klinik gebracht.