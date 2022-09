Zahlreiche Verletzte nach Attacken in Innsbruck

Zu einer folgenschweren Auseinandersetzung kam es Freitagnacht kurz vor 23 Uhr in der Amraserstraße in Innsbruck. Wie die Polizei derzeit ausgeht, wurde der 21-jährige Rumäne durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt. Zudem drohte der 21-jährige Einheimische ihm. Die Polizei stellte bei ihm zudem Cannabiskraut sicher. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.