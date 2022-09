U-Ausschuss beleuchtet Abhängigkeit von Gas

Roiss betrachtet OMV als Russland-freundlich

Befragt werden die Auskunftspersonen am Dienstag und Mittwoch zu der Einflussnahme auf Beteiligungen des Bundes beziehungsweise Begünstigungen bei der Personalauswahl. Roiss hatte in den vergangenen Monaten immer wieder öffentlich kritisiert, dass der teilstaatliche Mineralölkonzern OMV unter seinem Nachfolger Seele Russland-freundlich sei. Seele hätte 2018 einen bis 2028 laufenden Gasliefervertrag mit dem russischen Unternehmen Gazprom vorzeitig bis 2040 verlängert. „Es gab da eine große Fraktion von Russland- und Putin- Verstehern, die darauf dränge, dass die OMV sich stärker in Russland engagiert“, sagte Roiss in einem „profil“-Interview im März.