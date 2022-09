Pilot drohte mit Crash in Kaufhaus - Festnahme

In der US-Stadt Tupelo im Bundesstaat Mississippi hat der Pilot eines Kleinflugzeugs am Samstag damit gedroht, absichtlich in ein Kaufhaus zu fliegen. Das Kaufhaus wurde evakuiert. Schließlich landete das Flugzeug nach mehr als fünf Stunden in der Luft in einem Feld in der Nähe der Stadt, wie der Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves, mitteilte. Der Pilot wurde sofort festgenommen.