Vierbeiner erschossen: Mäderl weint um seinen Hund

„Eine glatte Lüge“

Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. Der 50-Jährige stellte sich später. Er habe angeblich nur „in Richtung“ der Hunde geschossen, da diese seine Kälber in Panik versetzt hätten. „Eine glatte Lüge“, so dazu der Revierjäger. „Das GPS beweist, dass der Hund nicht auf der Weide herumgerannt ist.“ Außerdem, sagt der Profi: „Man darf doch nicht einfach in der Gegend herumschießen! Das ist brutal gefährlich. Was, wenn es einen Schwammerlsucher erwischt?“