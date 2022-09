Gorbatschow in Graz: „Er schätzte Österreich“

In Moskau wurde am Samstag ein großer Politiker zu Grabe getragen: In demonstrativer Abwesenheit des Kreml-Kriegsherrn Wladimir Putin fanden die Trauerfeierlichkeiten für den 91-jährig verstorbenen Michael Gorbatschow statt - im Gegensatz zu früheren Sowjetführern vergleichsweise nüchtern.