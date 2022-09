Der Horror der Olympischen Spiele in München 1972

Die Spiele, die als einzigartiges Freudenfest begannen, endeten in einem einzigartigen Desaster, in blankem Entsetzen: Am 5. September um 4.55 Uhr fallen palästinensische Terroristen mit Sturmgewehren in die völlig ungesicherte Unterkunft der israelischen Mannschaft ein, um 200 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freizupressen. Sie erschießen zwei Athleten und nehmen neun Geiseln. Was als Horror-Nacht begann, endete eine Nacht später in einem Blutbad, bei dem die neun Geiseln und ein Polizist starben.