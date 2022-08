Opfer-Witwen von Olympia-Terror nicht bei Gedenken

Nach einem wochenlangen Streit über weitere Entschädigungszahlungen haben die Angehörigen der israelischen Opfer des Münchner Olympia-Attentats von 1972 laut „Bild“-Zeitung ihre Teilnahme an der Gedenkfeier in München am 5. September abgesagt! Dies geht nach Angaben des Blatts vom Donnerstag aus einem Brief ihrer Vertreter an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hervor. Sie hatten diesen Schritt bereits vor etwa zwei Wochen angedroht ...