Selbst wenn das ganze Land in Flammen stünde

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Dieses Sprichwort bemüht der Wiener Bürgermeister in einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“, um das eisige Verhältnis zwischen Stadt Wien und Bund zu beschreiben. Er habe den Eindruck, dass man derzeit in den Wald hineinschreie. Meint er damit die Bundesregierung, die der Wien Energie mit einem Zwei-Milliarden-Darlehen aus der Patsche hilft? Oder doch die ÖVP?