Erlebe die verbindende Kraft des Fußballs!

Es gibt wenig Dinge, die so verbinden wie Fußball… Die inklusive Kraft des Fußballs ist nicht nur bei Großereignissen spürbar, sie ist es jeden Tag - auf allen Plätzen, Wiesen und Höfen dieser Welt, auf denen gekickt wird. Der Coca-Cola Unified Cup von Coca-Cola in enger Zusammenarbeit mit dem ÖFB zeigt jetzt, wie vielfältig Fußball sein kann. Auch du kannst mit deinem Verein teilnehmen - und so die verbindende Kraft des Fußballs erleben!