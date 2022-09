Britischer Arzt kam in der Ukraine ums Leben

Ein britischer Staatsbürger ist bei einem freiwilligen medizinischen Einsatz in der Ukraine getötet worden. Das britische Außenministerium bestätigte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP, „der Familie eines in der Ukraine ums Leben gekommenen Briten zu helfen und mit den örtlichen Behörden in Kontakt zu sein“. Er half gerade einem verletzten Kameraden, als er tödlich getroffen wurde.