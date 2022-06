Ukraine: Viele Freiwillige legen Waffen nieder

Freiwillige Kämpfer können jederzeit wieder gehen

Die Freiwilligen der Legion unterzeichnen einen Vertrag mit den ukrainischen Streitkräften. Dennoch steht es ihnen frei, jederzeit wieder zu gehen. Manch einem bringt der Einsatz in der Ukraine in seinem Heimatland Probleme. In Staaten wie Italien oder Südkorea „riskiert man eine Klage“, sagt Sprecher Magrou. London riet britischen Soldaten und Veteranen von der Teilnahme an dem Konflikt ab.