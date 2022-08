Kind (3) musste Mord an Mutter wohl mit ansehen

Was die aus Rumänin stammende Frau auch tat. Mit ihrem dreijährigen Kind ging sie von der Wohnung in den Eingangsbereich, wo der 36-jährige türkische Staatsangehörige sofort auf die Frau einstach und sie im Bauch- und Oberkörperbereich so schwer verletzte, dass sie wenig später ihren Verletzungen erlag. In der Folge flüchtete der Mann, der laut Polizei zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, vom Tatort. Ob er weitere Suchtmittel konsumiert hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.