Klopp: „Ich wurde auch von Winnetou erzogen“

Brice hatte in den Roman-Verfilmungen den Apachen-Häuptling Winnetou gespielt, Barker dessen Blutsbruder Old Shatterhand. Klopp ergänzte: „Bis heute bin ich ein großer Verfechter des Happy End. Ich will an das Gute glauben. Ich weiß, es ist nicht immer gut.“ Es gebe aber die Bereiche, „wo wir alles tun, damit es eben gut ausgeht, weil wir nur dieses eine Leben haben, soweit wir wissen“, betonte der aktuelle Coach der „Reds“, davor ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund und des FSV Mainz 05: „Und unsere Aufgabe ist es, es so cool und schön zu machen, wie es geht. Und das versuche ich.“