„Winnetou“-TV-Aus - würden Sie ihn vermissen?

Um die von Karl May erschaffene Kultfigur Winnetou entflammte in den letzten Wochen eine große Debatte: Der Ravensburger Verlag hatte nach Neu-Verfilmung der Reihe mit Vorwürfen von Rassismus und Stereotypisierungen zu kämpfen. Die Diskussion ist geprägt von Begriffen wie „kulturelle Aneignung“ und „Absagekultur“, also „Cancel Culture“. Aufgrund dieser Reaktionen wurde der Buchverkauf des Ablegers nun endgültig gestoppt. Wie würden Sie reagieren, wenn die Kultfilme aus dem TV-Programm verschwinden würden? Würden Sie die Filme vermissen? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!