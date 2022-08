Das Herz von Rom schlug erstmals tirolerisch

Bella figura – den Italienern und Römern ist kaum etwas wichtiger, als „einen guten Eindruck“ zu hinterlassen. Das schafften am Dienstag die 1. Schwazer Schützenkompanie, die Musikanten aus Matrei am Brenner und Vertreter der Tiroler Traditionsverbände am historischen Kapitolsplatz im Herzen der Stadt!