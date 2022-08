Diözesanwallfahrt: 400 Tiroler pilgern zum Papst

Das wird für viele Teilnehmer zweifellos ein Höhepunkt in ihrem religiösen Leben: Am Montag in aller Herrgottsfrüh starten in Tirol acht Busse mit rund 400 Gläubigen nach Rom. Anlass ist die Innsbrucker Diözesanwallfahrt, die im Abstand von mehreren Jahren stattfindet. Auch für Diözesanbischof Hermann Glettler ist sie eine echte Premiere. „Wir machen eine Pilgerreise an den Ort der jungen Kirche. Das Gebet und die Gottesdienste an den Gräbern der ersten Apostel und Märtyrer haben für uns eine große Bedeutung“, blickt Glettler mit Vorfreude der Reise (29. August bis 2. September) entgegen. Das umfangreiche Programm umfasst die Besichtigung der wichtigsten Baudenkmäler, der markanten Kirchen und der Vatikanischen Museen.