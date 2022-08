Spitzenreiter Evenepoel gewinnt Einzelzeitfahren!

Vor dem Zeitfahren waren weitere Corona-Ausfälle bekannt geworden. So traten etwa der zweifache Etappensieger Sam Bennett aus Irland (Bora) und der Brite Ethan Hayter (Ineos) nicht mehr an. Am Montag hatte es Movistar-Fahrer Mathias Norsgaard erwischt. Seit dem Auftakt am 19. August schieden bereits 13 Fahrer wegen positiver Covid-Befunde aus.