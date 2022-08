Keine Jungtiere: Wölfin zum Abschuss freigegeben

Auf drei Schafalpen im Gebiet der Gemeinde Klosters wurden bei insgesamt 15 Angriffen mehr als zehn Nutztiere in geschützten Situationen gerissen. „Gemäß der Schweizer Jagdgesetzgebung sei die Schadenschwelle für einen Wolfsabschuss damit überschritten“, teilte der Kanton Graubünden in einer Aussendung mit. Die Schäden wurden – nach bisherigen Erkenntnissen – von zwei Wölfe verursacht, welche bereits im Sommer 2021 an diversen Nutztierrissen auf den betreffenden Alpen genetisch nachgewiesen wurden. Es handelt sich dabei um ein weibliches und ein männliches Tier.