Problem-Wolfsrudel riss neuerlich eine Mutterkuh

Nachdem das, mittlerweile als Problem-Wolfsrudel bezeichnete, „Beverin“-Rudel im Schweizer Kanton Graubünden vergangene Woche erstmals eine Mutterkuh gerissen hatte, war es am Mittwochabend zu einem weiteren Vorfall gekommen. Auf der Alp Nera am Schamserberg wurde eine zweite Mutterkuh angegriffen und so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste. Nun reagiert der Kanton auf die jüngsten Vorfälle und hat den Abschuss von zwei Jungtieren bewilligt.