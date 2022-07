„Haben exponentielles Wachstum des Wolfbestands“

„Exponentielles Wachstum“

Die Häufung von Zwischenfällen mit Wölfen ist für den Experten einfach erklärbar. „Wir haben gerade eine Phase des exponentiellen Wachstums der Wolfspopulation - nicht nur in Graubünden, sondern in der ganzen Schweiz und ganz Europa“, sagt Adrian Arquint im bluewin.ch-Interview. „Das bedeutet: Je mehr Wölfe es gibt, desto größer ist auch die Möglichkeit, dass sich einzelne Tiere oder Rudel so verhalten, dass es zu Konflikten kommt.“