Wien Energie: Ohne Kontrolle ins Finanzdesaster

Mit dem neuen Arbeitspreis für Strom schockierte die Wien Energie zuletzt ihre Kunden. Jetzt folgt der nächste Schlag: Unfassbare sechs Milliarden Euro beträgt laut Finanzministerium der von Finanzstadtrat Peter Hanke bezifferte akute Finanzierungsbedarf der Wien Energie. Mehrfach dürfte die Stadt bereits mit 700 Millionen Euro eingesprungen sein. Die Opposition ist in Rage! Die Wiener ÖVP ortet einen „historischen Finanzskandal“. Von „Vertuschung“ oder gar „Verschleppung“ spricht Peter Kraus, Vorsitzender der Wiener Grünen. (Doppelter) Verlierer ist der Steuerzahler, denn dieser muss nicht nur für den Strom weit tiefer in die Tasche greifen, sondern, wie es aussieht, auch die Wien Energie retten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.