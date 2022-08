Party-Premier erhält Unterstützung von Clinton

Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin twitterte am Sonntag ein Foto, das sie beim ausgelassenen Tanzen in Kolumbien zeigt. „Das bin ich in Cartagena, wo ich als Außenministerin für ein Treffen war“, kommentierte Clinton das im April 2012 aufgenommene Bild. „Tanz weiter, @marinsanna“, fügte sie an die Adresse der finnischen Ministerpräsidentin gerichtet hinzu.