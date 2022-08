„Ganz legale Sachen“: Marin verteidigt wilde Party

Marin betonte, sie habe keine Drogen bei der Party genommen, lediglich Alkohol getrunken. „Ich habe getanzt, gesungen, gefeiert - alles ganz legale Sachen“, sagte sie. Mit ihren Feiern wolle sie auch zeigen, dass „normale Menschen mit normalen Leben“ in der Regierung arbeiten. „Ich habe ein Familienleben, ich habe ein Arbeitsleben und ich habe Freizeit, die ich mit Freunden verbringe. Ziemlich genau so, wie alle Menschen in meinem Alter.“