21 Liegestütze | Durchschlawinern

Durchschlawinern. „Früher war alles besser“ - diesen so oft gehörten Spruch stellt Claus Pándi in den Mittelpunkt seiner Montags-Kolumne in der „Krone“. Er schreibt: „Mit dieser ranzigen Weisheit nervten ältere Generationen ihre Kinder und Enkel seit jeher. Der Spruch war selten richtig. Jahrzehntelang gab es nur eine Richtung: aufwärts.“ Mit dem ungebremsten „Aufwärts“ ist es freilich vorbei. Oder wie es Pándi formuliert: „Der Rausch des Umwelt und Gesellschaft zerstörenden Konsums ging in einen Nebel der Erkenntnis und Unzufriedenheit über. Putin in seinem Furor hat bloß das Streichholz an die Lunte gelegt und den Niedergang beschleunigt. Nun stehen alle zusammen ziemlich blöd da.“ Und keiner habe Antworten für die Probleme, die „kaputte Regierung“ nicht, aber auch kluge Köpfe seien ratlos. Und was schlägt unser Autor vor? „Machen wir es also wie immer in Österreich: durchschlawinern und auf bessere Zeiten hoffen.“ So werden wir es versuchen.