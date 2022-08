Von Sesam bis Ingwer: Neues Klima, neue Sorten

Paradiesapfel. Auf der Versuchsstation für Spezialkulturen in Wies bekommt man selbst als Stadtkind eine Ahnung, warum man die Tomaten einst so genannt hat. Tiefrot glänzend liegen sie da in allen Varianten vor einem - alle fein säuberlich in grünen Kisten sortiert und mit einer Nummer versehen, warten sie auf die Weiterverarbeitung. Die führt die Paradeiser aber nicht auf unsere Teller, sondern ins Labor, wo Untersuchungen anstehen, welche Sorte bei uns unter welchen Bedingungen am besten wächst.