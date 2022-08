Das hat „KroneSonne“ bis jetzt schon geleistet

Wir arbeiten Tausende Anträge sorgfältig ab

Im Hintergrund arbeiteten also viele Kolleginnen und Kollegen viele viele Stunden, damit die dringend notwendige Energiewende umgesetzt wird. Jede einzelne der Online-Bestellungen wurde sofort nach Einlangen penibel und sorgfältig bearbeitet, im Callcenter Tausende Fragen beantwortet. Gleich nach Start unserer Kampagne ging es auch an den essenziellen Punkt der Finanzierung! Bei der UniCredit wurde jede einzelne Kreditanfrage nach individuellen Bedürfnissen professionell und bis in den Centbereich maßgeschneidert abgewickelt.