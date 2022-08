38-Jähriger schlug auf Frauen und Polizisten ein

Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann beim sogenannten Billa-Eck am Grazer Hauptplatz - einem bekannten Treffpunkt von Menschen mit Drogen-Problemen - mehrere Frauen belästigt und geschlagen. Als Beamte am Einsatzort eintrafen, attackierte sie der 38-Jährige unerwartet und schlug auch auf einen Beamten mit der Faust ein. Der Mann verhielt sich so hartnäckig aggressiv, dass ihm schließlich Handschellen angelegt werden mussten.