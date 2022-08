Frankreich: Vier AKWs wegen Korrosion abgeschaltet

Der französische Energiekonzern EDF teilte am Donnerstag mit, die Reaktoren sollten erst zwischen dem 1. November und dem 23. Jänner nächsten Jahres wieder ans Netz gehen. An vier Stellen nahe von Schweißnähten an Rohren von Kühlkreisläufen wurde Spannungskorrosion festgestellt, die winzige Risse erzeugt.